Manocalzati, tentativo di truffa con il falso incidente: si cerca un'Audi grigia Bersaglio una ragazza che ha subito capito le intenzioni dei due individui

di Paola Iandolo

Dopo il tentativo di truffa ai danni di un 80enne avellinese a Pianodardine, questa volta il bersaglio di due malintenzionati è stata una ragazza di Manocalzati. La giovane, alla quale i due individui hanno danneggiato l'auto, ha subito chiamato i carabinieri. Telefonata che ha messo in fuga i due individui, ma la ragazza è riuscita a fotografare il tipo di auto e la targa. Elementi che la giovane ha fornito ai carabinieri della stazione d Atripalda. Ora i militari dell'arma sono sulle loro tracce per denunciarli ed eventualmente far scattare una misura come accaduto alla 48enne e al 24enne avellinesi finiti in carcere ieri per truffa ed estorsione.

Il tentativo di sottrarle qualche soldo con la scusa del danno causato alla loro auto nel finto incidente, è andato in scena nei pressi del cimitero di Manocalzati. Con qualche attrezzo i due hanno effettivamente danneggiato l'auto nuova della giovane presa di mira. Ma la ragazza non si è fatta intimorire e ha subito allertato i carabinieri. Cercano un'Audi grigia. A quanto pare è un'auto che da almeno tre giorni sostava nei pressi del cimitero di Manocalzati con l'intenzione di truffare le persone.