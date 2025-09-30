Avellino, L'Ordine Avvocati Avellino presenta un app gratuita per gli iscritti La presentazione domani alle 15.30 nell'Aula Magna del tribunale di Avellino

di Paola Iandolo

L'Ordine degli Avvocati di Avellino lancia un’innovativa app mobile, realizzata in collaborazione con Lefebvre Giuffrè, per offrire agli iscritti aggiornamenti in tempo reale su novità normative e attività dell’Ordine L’app – completamente gratuita – offre agli utenti un accesso immediato a un patrimonio legislativo e giurisprudenziale costantemente aggiornato e garantisce un canale diretto di comunicazione con l’Ordine, con le ultime novità in tempo reale e un ampio repertorio di utili risorse consultabili anche in mobilità.

L'appuntamento è per domani, primo ottobre, alle 15.30 presso l’Aula Magna del Tribunale di Avellino. Attraverso l’app è possibile accedere a risorse utili quali protocolli, modulistica, convenzioni e all’Albo, oltre a consultare un’area dedicata al Consiglio dell’Ordine e alle relative commissioni. Durante la presentazione di domani, interverranno Fabio Benigni, Presidente Ordine degli Avvocati Avellino, Antonio Delfino, Direttore relazioni Esterne e Istituzionali di Lefebvre Giuffrè, Elvira Festa, Consigliere responsabile sito web Ordine degli Avvocati Avellino; Luca Palladini, Sales Strategist di Lefebvre Giuffrè.

"Con la presentazione e il successivo utilizzo di questa App - afferma il presidente Fabio Benigni - l'Ordine degli Avvocati di Avellino - compie un grande passo in avanti sotto il profilo dell'innovazione tecnologica, a vantaggio di tutti gli iscritti".