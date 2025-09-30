Avellino, inchiesta migranti: confermate in Appello le assoluzioni

Due le assoluzioni impugnate in Appello dalla procura di Benevento

Avellino.  

di Paola Iandolo 

Assolti anche in Appello l’imprenditore Ciriaco Petrilli e la funzionaria della Prefettura di Avellino Michelina Isernia. La Corte di Appello di Napoli Prima Sezione Penale ha confermato la sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale di Benevento e appellata dalla Procura della Repubblica di Benevento solo per gli imputati Petrilli, gestore dei centri di accoglienza migranti, e per Isernia Michelina accusata di rivelazione di segreto d’ufficio.

Il Collegio presieduto dalla dottoressa Rotili aveva assolto in primo grado con formula “perché il fatto non sussiste”  Petrilli, Isernia e anche altri due funzionari prefettizi,  Pierluigi Damiani e Mario Gallo Mario. Sentenza passata in giudicato perchè per questi ultimi la sentenza di assoluzione non era stata appellata dalla Procura. Nel giudizio di appello Petrilli Ciriaco è stato assistito dall’avvocato Luigi Tuccillo, Isernia Michelina dall’avvocato Domenico Iommazzo.

