Avellino, inchiesta migranti: confermate in Appello le assoluzioni Due le assoluzioni impugnate in Appello dalla procura di Benevento

di Paola Iandolo

Assolti anche in Appello l’imprenditore Ciriaco Petrilli e la funzionaria della Prefettura di Avellino Michelina Isernia. La Corte di Appello di Napoli Prima Sezione Penale ha confermato la sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale di Benevento e appellata dalla Procura della Repubblica di Benevento solo per gli imputati Petrilli, gestore dei centri di accoglienza migranti, e per Isernia Michelina accusata di rivelazione di segreto d’ufficio.

Il Collegio presieduto dalla dottoressa Rotili aveva assolto in primo grado con formula “perché il fatto non sussiste” Petrilli, Isernia e anche altri due funzionari prefettizi, Pierluigi Damiani e Mario Gallo Mario. Sentenza passata in giudicato perchè per questi ultimi la sentenza di assoluzione non era stata appellata dalla Procura. Nel giudizio di appello Petrilli Ciriaco è stato assistito dall’avvocato Luigi Tuccillo, Isernia Michelina dall’avvocato Domenico Iommazzo.