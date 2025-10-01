Carceri: resistenza e minacce ai colleghi sospeso agente in servizio ad Avellino Il provvedimento

Un agente in servizio presso il carcere di Avellino è stato sospeso in via cautelare a conclusione delle indagini, coordinate dalla Procura guidata da Domenico Airoma, del Nucleo investigativo regionale della Polizia penitenziaria. L'agente in più occasioni si è reso protagonista di atti di insubordinazione e contrari ai doveri di ufficio. Nei confronti di due colleghi che stavano procedendo a notificargli un rapporto disciplinare, l'agente li avrebbe minacciati con la pistola di ordinanza. In un altro episodio, si era rifiutato di procedere al sequestro di un involucro, contenente sostanze stupefacenti, rinvenuto all'interno della Casa circondariale. Il provvedimento di sospensione dal servizio, su richiesta della Procura, è stato emesso dal Gip del Tribunale di Avellino