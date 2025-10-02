Avellino, giovane coppia sorpresa con refurtiva: i furti nei negozi di Atripalda Grazie alla videosorveglianza scoperto quanto avvenuto in 2 esercizi commerciali

Furto aggravato in concorso: è l’accusa di cui dovranno rispondere un uomo e una donna, entrambi di origini romene e residenti in provincia di Salerno, denunciati dai Carabinieri della Stazione di Avellino. Durante un servizio di controllo alla circolazione stradale, la pattuglia ha intimato l’alt a un’autovettura in transito, con a bordo due persone già note alle Forze dell’Ordine.

Le verifiche

Il loro atteggiamento sospetto ha indotto i militari dell’Arma ad approfondire le verifiche e, all’esito della perquisizione, nel bagagliaio dell’utilitaria sono stati rinvenuti prodotti cosmetici e altra merce, per un valore di alcune migliaia di euro.I due non hanno fornito alcuna valida giustificazione circa la provenienza di tali prodotti né esibito documentazione attestante l’acquisto.

I controlli in Caserma

Condotti in Caserma, sono stati sottoposti ad ulteriori accertamenti. Grazie alle indagini, supportate anche dall’acquisizione di testimonianze e dalle immagini degli impianti di videosorveglianza, è stato possibile accertare che quanto rinvenuto era stato sottratto poco prima da due esercizi commerciali di Atripalda.

La denuncia

Alla luce degli elementi raccolti, la coppia è stata denunciata in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino. Inoltre, attesa l’illiceità della condotta posta in essere e l’ingiustificata presenza nel capoluogo irpino, sono stati proposti per l’irrogazione della misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio. La refurtiva è stata restituita ai legittimi proprietari.