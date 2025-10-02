Lioni, decesso durante il parto: sequestrata la cartella clinica alla Malzoni A sequestrare la cartella clinica i carabinieri del comando provinciale di Avellino

di Paola Iandolo

Lioni è in lutto per la morte di Concita Perna durante il parto. Intanto i familiari, affranti dal dolore, hanno presentato una denuncia presso il comando provinciale dei carabinieri di Avellino. I militari dell'Arma intorno a mezzogiorno hanno sequestrato la cartella clinica presso la clinica Malzoni dove la 41enne è deceduta durante il parto cesareo per dare alla luce suo figlio. Intanto il bambino di Concita è in buone condizioni.

I militari dell'Arma hanno avviato gli accertamenti per aprire un fascicolo d'inchiesta e far luce sul decesso della giovane che solo un anno fa ha perso la sorella Teresa dopo un trapianto al cuore. Nelle prossime ore le prime iscrizioni nel registro degli indagati di medici e personale presente al momento del decesso. L'inchiesta punta a comprendere cosa è andato storto durante la notte scorsa e perchè Concita è stata operata d'urgenza dopo che ieri aveva avvertito dei malesseri.