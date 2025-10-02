Michele Criscitiello rapinato in auto i ladri gli strappano Rolex da 65mila euro Nel milanese la rapina con la tecnica dello specchietto

Brutta disavventura, nella mattinata di oggi giovedì 2 ottobre, per l'avellinese Michele Criscitiello, 42 anni, presidente della Folgore Caratese e ceo di Sportitalia. Criscitiello è stato avvicinato da uno scooter mentre era fermo al semaforo a Sesto San Giovanni (Milano) è stato avvicinato da un motorino che passando ha urtato lo specchietto laterale. A quel punto Criscitiello ha abbassato il finestrino e mentre ha provato a prendere il telefonino per scattare una foto alla targa dello scooter, che intanto si era allontanato nel traffico, si è ritrovato all’improvviso dentro l’abitacolo un altro malvivente che gli ha puntato in faccia una pistola e gli ha strappato il rolex dal polso per poi fuggire. Criscitiello ha sporto poi denuncia ai Carabinieri di Sesto San Giovanni che, ora, indagano sull’accaduto confidando anche nel sistema di videosorveglianza della zona. Non è da escludere che i malviventi lo tenessero nel mirino e abbiano seguito i suoi spostamenti.