Monteforte Irpino, la banda del flex colpisce nella notte Colpo ai danni di un supermarket

È da quantificare ma sarebbe consistente il bottino del furto consumato la notte scorsa ai danni di un supermarket di Monteforte Irpino, in provincia di Avellino. Tre banditi incappucciati si sono introdotti all'interno, intorno alle 3, dopo aver divelto una porta laterale: armati di flex hanno poi squarciato la cassaforte e portato via il denaro in contante che custodiva. Il colpo è durato pochissimi minuti, come testimoniano le immagini registrate dal sistema interno di videosorveglianza che sono all'esame dei carabinieri. La fuga è avvenuta a bordo di un'auto, probabilmente condotta da un complice, parcheggiata nei pressi dell'esercizio commerciale.