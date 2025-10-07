Casalbore, coltivava marijuana in camera da letto: ragazza nei guai Una trentenne nel suo armadio aveva allestito una piccola serra domestica

I Carabinieri della Stazione di Montecalvo Irpino hanno denunciato in stato di libertà una 30enne di Casalbore, ritenuta responsabile del reato di “detenzione e coltivazione di sostanze stupefacenti”.

Nel corso di un controllo serale, i militari hanno eseguito una perquisizione presso l’abitazione della donna, rinvenendo nella sua camera da letto una modica quantità di marijuana e un armadietto di circa tre metri quadrati trasformato in una piccola serra domestica per la coltivazione di cannabis.

All’interno erano presenti due vasi con terriccio, un termostato, una lampada termica a infrarossi e un tubo flessibile collegato a un motore di ventilazione elettrica, utilizzato come sistema di aerazione.

Il materiale e la sostanza stupefacente sono stati sottoposti a sequestro, e la donna deferita in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Benevento.