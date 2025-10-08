Atripalda, droga negli slip: Liotti condannato a 4 anni e 8mesi di reclusione Il 42enne è stato tratto in arresto a maggio dopo la breve fuga tentata nella Cittadina del Sabato

di Paola Iandolo

Il 42enne pregiudicato Francesco Liotti, arrestato ad Atripalda dai Carabinieri della Compagnia di Avellino per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e detenzione ai fini dello spaccio di cinquanta grammi di cocaina nascosta negli slip, dopo una breve fuga, ha rimediato una condanna a 4 anni e 8 mesi di reclusione e al pagamento di 27mila euro di multa. La condanna è arrivata al termine del rito abbreviato celebrato stamane davanti al gup Antonio Sicuranza. Il pubblico ministero Fabio Massimo Del Mauro aveva chiesto una condanna a 6 anni di reclusione e 20mila di euro di multa. Il 42enne attualmente è tutt'ora sottoposto agli arresti domiciliari.

La Procura di Avellino aveva ottenuto il giudizio immediato per il 42enne pregiudicato Francesco Liotti, arrestato ad Atripalda dai Carabinieri della Compagnia di Avellino, ma l'avvocato Costantino Sabatino ha optato per il rito alternativo. Liotti aggredì i Carabinieri che stavano procedendo ad un controllo nei suoi confronti. Quella domenica di maggio il 42enne venne trovato in possesso di circa 48 granmni di cocaina. Fu bloccato e arrestato dopo una fuga rocambolesca per le strade di Atripalda.