Monteforte Irpino, maltrattamento di animali: denunciato 59enne L'uomo aveva un “Pastore del Caucaso”, con conchectomia bilaterale (taglio delle orecchie)

I Carabinieri del Nucleo Forestale di Monteforte Irpino, in sinergia con i colleghi dell’Arma territoriale e con il personale dell’A.S.L. di Avellino, nell’ambito di mirati controlli a tutela della fauna, con particolare attenzione agli animali d’affezione, hanno denunciato lla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino, un 59 enne del posto per maltrattamento di animali. Nello specifico, si accertava che il soggetto deteneva un cane maschio di 7 anni e di razza “Pastore del Caucaso”, il quale presentava una conchectomia bilaterale (taglio delle orecchie). Alla luce della evidente mutilazione, il 59 enne non era in grado di presentare documentazione medico veterinaria che giustificasse la recisione delle orecchie. I militari, pertanto, verificavano, presso la banca dati nazionale dell’anagrafe canina, la proprietà dell’animale e deferivano in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria competente il soggetto, resosi responsabile di aver commesso il reato di maltrattamento di animali. L’intervento dei Carabinieri rientra nell’impegno costante dell’Arma a protezione della fauna selvatica e degli animali di affezione. I controlli continueranno senza sosta nei prossimi giorni.