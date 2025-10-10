San Nicola Baronia, omicidio alla Rems: lunedì conferimento incarico L'accertamento irripetibile verrà eseguito al Moscati di Avellino

di Paola Iandolo

P.S. ventinovenne ospite della Rems di San Nicola Baronia, è accusato di omicidio preterintenzionale. Questa l’ipotesi di reato per cui la Procura di Benevento procede nei confronti di del giovane sottoposta alla misura di sicurezza nella Rems di San Nicola Baronia per la morte di un altro “ospite” della Rems, un cinquantanovenne di Caserta, che a causa della brutale aggressione subita a colpi di calci e pugni era stato ricoverato con un trauma cranico al Moscati di Avellino il 29 settembre. Il 59enne è deceduto lo scorso 6 ottobre.

Gli inquirenti sostengono che il decesso sia stato determinato dalla violenta aggressione ricevuta. Su rogatoria della Procura di Benevento, il pm della Procura di Avellino Francesco Santosuosso, ha disposto per lunedì alle nove il conferimento dell’ incarico medico legale sulla salma del cinquantanovenne. Accertamento irripetibile che sarà effettuato presso il Moscati di Avellino. La tragedia avvenuta nella Rems di San Nicola Baronia ha acceso nuovamente i riflettori sulla sicurezza all’interno della struttura irpina.