Carife, acqua non potabile: il sindaco ha firmato l'ordinanza per vietare l'uso A vietare l'uso il sindaco Antonio Manzi dopo le analisi eseguite dall'Asl e Arpac

di Paola Iandolo

L'acqua non è potabile a contrada Fornace, Piano di Zona B, per le utenze da via Ponte Manzoni fino a Contrada Tierzi a Carife. Arrivata l'ordinanza sindacale per vietarne l'uso temporaneamente fino a nuove disposizioni.

Nei giorni scorsi sono state tante le segnalazioni dagli abitanti del quartiere che avvertivano l'odore nauseabondo dell'acqua che usciva dai rubinetti. Gli abitanti stessi hanno allertato Comune e l'Arpac e dopo le analisi dell'Asl l'acqua è risultata non utilizzabile a uso potabile .

Oggi è arrivata l'ordinanza firmata dal sindaco Antonio Manzi. Divieto assoluto per bere, per uso alimentare e la preparazione degli alimenti, per lavare i cibi e per l'igiene orale. L'ordinanza rimarrà in vigore fino alla revoca del provvedimento e solo dopo ulteriori accertamenti.



