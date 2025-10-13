Notte di fuoco ad Avellino, spari nella notte in via Tedesco: polizia sul posto

Spari nella notte ad Avellino in via Tedesco. Colpi di arma da fuoco sono stati esplosi contro un'attività commerciale, per il noleggio di auto e moto. Sul posto la polizia che sta effettuando i rilievi. E' successo a poche centinaia di metri da Borgo Ferrovia. Da accertare l'esatta dinamica di quanto avvenuto. Almeno cinque i colpi esplosi, secondo i rilievi affidati alla polizia scientifica. Fortunatamente non si registrano feriti. Una notte di spari e paura tra Avellino e Atripalda. Sempre stanotte in via Appia ignoti hanno esploso colpi di arma da fuoco contro una autorivendita.
La notte di fuoco
Una notte di paura, duqneu, tra Avellino e Atripalda. Due episodi distinti ma inquietantemente simili si sono verificati nelle scorse ore, lasciando la città e l’hinterland sotto shock. Si analizzano le immagini della videosorveglianza pubblica e privata per accertare l'esatta dinamica e movente di quanto avvenuto.