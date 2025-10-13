Notte di fuoco ad Avellino, spari nella notte in via Tedesco: polizia sul posto Rilievi in corso. Nella notte spari anche ad Atripalda in via Appia contro un autorivendita

Spari nella notte ad Avellino in via Tedesco. Colpi di arma da fuoco sono stati esplosi contro un'attività commerciale, per il noleggio di auto e moto. Sul posto la polizia che sta effettuando i rilievi. E' successo a poche centinaia di metri da Borgo Ferrovia. Da accertare l'esatta dinamica di quanto avvenuto. Almeno cinque i colpi esplosi, secondo i rilievi affidati alla polizia scientifica. Fortunatamente non si registrano feriti. Una notte di spari e paura tra Avellino e Atripalda. Sempre stanotte in via Appia ignoti hanno esploso colpi di arma da fuoco contro una autorivendita.

La notte di fuoco

Una notte di paura, duqneu, tra Avellino e Atripalda. Due episodi distinti ma inquietantemente simili si sono verificati nelle scorse ore, lasciando la città e l’hinterland sotto shock. Si analizzano le immagini della videosorveglianza pubblica e privata per accertare l'esatta dinamica e movente di quanto avvenuto.