Spari nella notte ad Atripalda: colpi di arma da fuoco contro la concessionaria Indagini in corso dei Carabinieri

Colpi di arma da fuoco nella notte ad Atripalda, paura in via Appia. Sono stati sette i colpi sono stati esplosi contro le vetrate di una autorivendita. Sul posto sono arrivati tempestivamente i carabinieri. Numerose le segnalazioni della zona, allarmati dalle esplosioni in sequenza. I militari una volta arrivati sul posto hanno tempestivamente effettuato i rilievi nella zona. Non si registrano feriti. Indagini in corso. Si cerca di risalire ai responsabili anche grazie alle immagini della videosorveglianza pubblica e privata.

Le indagini

Al momento, le motivazioni del raid restano ignote. Le forze dell’ordine hanno aperto un’indagine per identificare gli autori dell’attentato e chiarire il contesto dell’episodio.