Carabinieri morti a Verona: sindaco irpino consegna corona in caserma Miele, sindaco di Andretta, doveroso abbracciare simbolicamente i nostri militari

"La tragedia di Verona e la scomparsa di tre Carabinieri nello svolgimento del loro lavoro ha toccato un po' tutti. Questo pomeriggio ho creduto che fosse giusto, a nome di tutti, rendere solidarietà e dare un gesto di affetto alle donne ed agli uomini dell'Arma in generale ed in particolare a coloro quotidianamente lavorano per la nostra comunità, consegnando un semplice mazzo di fiori al Comando-Stazione dei Carabinieri di Andretta.

Ecco, in questo tragico momento, il nostro grazie a tutte le donne ed a tutti gli uomini delle Forze dell'Ordine che sono sempre in prima linea per la nostre sicurezza e per difendere ognuno di noi.". Così il sindaco di Andretta Michele Miele