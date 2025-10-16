San Martino, camion di rifiuti speciali sequestrato: tre denunciati Il veicolo è stato sottoposto al sequestro immediato da parte degli agenti della polizia municipale

di Paola Iandolo

La Polizia Locale di San Martino Valle Caudina ha sequestrato un autocarro che trasportava rifiuti speciali pericolosi senza alcuna autorizzazione. L’intervento — parte di un piano di controllo disposto dal Comando di Polizia Locale per la tutela dell’ambiente e la salvaguardia del territorio — ha portato inoltre alla segnalazione alla Procura della Repubblica di Avellino di tre persone per gestione illecita di rifiuti.

Gli agenti hanno intercettato il veicolo durante i consueti controlli e hanno riscontrato la presenza a bordo di materiali di risulta edili, plastica, ferro, vernici e guaine bituminose. Dagli accertamenti è emerso che il carico proveniva da lavori di ristrutturazione eseguiti in un comune limitrofo. Il trasporto, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti locali, avveniva in violazione delle disposizioni contenute nel Decreto “Terra dei Fuochi” e della normativa ambientale di riferimento.

La Polizia Locale ha rilevato la mancanza di tracciabilità dei rifiuti e l’assenza di qualsiasi autorizzazione al trasporto: circostanze che, secondo la nota ufficiale del Comando, facevano presumere che i materiali fossero destinati all’abbandono in aree non monitorate, con conseguenti rischi per l’ambiente e per la salute pubblica. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro immediato. L’operazione si inserisce, si specifica, in un più ampio programma di controlli volto a contrastare lo smaltimento abusivo di materiali potenzialmente dannosi per l’ecosistema e per la popolazione.







