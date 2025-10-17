Dramma all'alba, giovane trovato in fin di vita a Nusco Scalo: è gravissimo Il ragazzo, di origini straniere, è stato trasportato subito in ospedale

Dramma all'alba nel comune di Nusco, in provincia di Avellino, dove un giovane straniero è stato ritrovato, intorno alle 6:30, in condizioni gravissime sotto la pensilina dell’autobus nella zona Scalo Nusco.

Il ragazzo, riverso a terra in una pozza di sangue e con le valigie al suo fianco, è stato notato da un autista di un bus di linea Air, che si è immediatamente fermato e ha lanciato l’allarme, chiamando i soccorsi.

Soccorsi tempestivi e ricovero in ospedale

Sul posto sono arrivati prontamente un’ambulanza del 118 e le forze dell’ordine, che hanno prestato le prime cure e avviato i rilievi del caso. Il giovane è stato quindi trasportato d’urgenza in ospedale, dove attualmente versa in condizioni critiche. Indagini in corso per chiarire la dinamica.