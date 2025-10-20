Mugnano del Cardinale, blitz dei Forestali nella pasticceria: multe e denunce I controlli anche nei prossimi giorni in provincia di Avellino

I Carabinieri Forestali del Nucleo di Monteforte Irpino, in sinergia con i colleghi dell’Arma territoriale e con il personale dell’A.S.L. di Avellino, hanno effettuato una serie di controlli nel settore agroalimentare, che hanno portato alla denuncia di un artigiano 62 enne, dedito alla lavorazione dei dolciumi.

I controlli nella pasticceria

Nello specifico i militari, hanno accertato che presso una pasticceria nel Comune di Mugnano del Cardinale (AV), erano depositati da circa un anno, numerosi contenitori di olii esausti, provenienti dalla lavorazione artigianale. Durante i controlli sono state riscontrate, da parte dell’ASL di Avellino, numerose carenze igienico sanitarie per le quali venivano impartite diverse prescrizioni.

Verifiche a tappeto

Alla luce delle violazioni accertate, i Carabinieri deferivano in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino, il titolare dell’attività commerciale. I controlli continueranno nei prossimi giorni a tutela della salute dei consumatori.