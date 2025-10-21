Rapina a mano armata in casa: notte di terrore per un'anziana Nuovo attacco violento della criminalità in Irpinia a Scampitella: è allarme

Rapinata a mano armata in casa. Terrore nella notte a Scampitella lungo la strada che porta a Calaggio, una delle vie di fuga della criminalità che imperversa in questo territorio crocevia al confine tra Campania e Puglia.

Una banda di malviventi, composta da più persone ha fatto irruzione in piena notte nell'abitazione di un'anziana vedova del luogo. E' successo alla località che gli abitanti chiamano Pagliarelle.

I rapinatori sono entrati dalla parte posteriore dell'abitazione. Hanno disattivato e portato via il dvr delle telecamere, tenuto in ostaggio la povera anziana pistola puntata addosso, per poi fuggire con telefoni, denaro, preziosi ed altra refurtiva. L'abitazione in poco tempo è stata messa completamente a soqquadro.

La donna, sull'ottantina, sola e vedova, colta da malore, è riuscita a dare l'allarme, allertando i vicini con l'unico cordless rimasto in suo possesso. Sul posto sono giunti i carabinieri che hanno avviato le indagini ma dei malviventi nessuna traccia.

E' allarme a Scampitella dopo quest'ultimo gravissimo episodio. Si tratta di un nuovo segnale preoccupante della criminalità da non sottovalutare. Il 7 ottobre scorso (leggi qui) l'esplosione del postamat in centro da parte della banda della marmotta. Un colpo andato a vuoto per l'assenza di denaro all'interno.

"Viviamo nel terrore - ci dicono gli abitanti - le istituzioni si facciano sentire, prima che accada davvero l'irreparabile. Non basta il controllo di vicinato. Vanno potenziati i presidi delle forze dell'ordine soprattutto nelle aree interne".