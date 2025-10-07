Non si arrende la banda dei postamat in Irpinia: un nuovo colpo all'alba Dopo Trevico è stata la volta di Scampitella

Non si arrende la banda dei postamat in Irpinia. Un nuovo colpo all'alba. Dopo Trevico è stata la volta di Scampitella.

L'esplosione all'alba in via Piave. Solita tecnica e orario. Un boato ha svegliato i residenti. Sul posto i carabinieri, vigilanza in attesa degli artificieri da Napoli. Danni anche in questo caso ingenti con la devastazione della struttura ma il colpo non serebbe andato a buon fine. Il bottino sarebbe salvo.

Posti di blocco sono stati istituiti su tutto il territorio confinante con la vicina Puglia ma dei malviventi nessuna traccia. Molti abitanti hanno appreso la notizia solo dopo le sette,

E' di pochi giorni fa la comunicazione di poste italiane dopo gli innumerevoli furti. Eccola:

Dal due ottobre, si è proceduto allo spegnimento notturno degli Atm Postamat di otto uffici postali nel territorio della provincia di Avellino dalle ore 19.00 alle 8.30. Stesso provvedimento anche in provincia di Benevento.

Le sedi interessate sono: Andretta, Castel Baronia, San Nicola Baronia, Zungoli, Villanova del Battista, Bonito, Mirabella Eclano e Montefusco

Il provvedimento, di natura temporanea, si è reso necessario per contrastare i tentativi di furto

dell’ultimo periodo registrati nelle zone interessate.

L’azienda, a conferma del proprio impegno nella sicurezza delle sedi attraverso sistemi di protezione avanzati, telecamere di ultima generazione e casseforti certificate, assicura che tutti i servizi continueranno a essere erogati regolarmente negli abituali orari di apertura degli uffici postali interessati.