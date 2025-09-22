Anche Trevico si sveglia col botto in Irpinia: assalto al postamat

Anche Trevico si sveglia col botto in Irpinia. E' arrivata fino alla cappa della Campania la banda specializzata negli assalti ai postamat. E' successo poco prima delle 5.00.
Lo scenario è lo stesso che da mesi sta interessando vari comuni. Un boato ha svegliato i residenti in piazza Garibaldi.
Qui il caso più eclatante a Montecalvo Irpino con un disagio enorme per i residenti costretti a recarsi ad Ariano Irpino o nel Sannio per effettuale le varie operazioni.
Sul posto i carabinieri e la vigilanza Cosmopol. Tra i primi a recarsi sul luogo dell'esplosione il sindaco del paese, Nicolino Rossi, preoccupato per i disagi che inevitabilmente dovrà sopportare ora la popolazione, in modo particolare le persone anziane a causa della momentanea chiusura delle poste, così come avvenuto purtroppo nei vari comuni colpiti finora.
Si attende l'arrivo degli artificieri da Napoli per poter stabilire se il colpo sia andato a buon fine o meno.