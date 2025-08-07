Montecalvo Irpino senza ufficio postale: è un dramma enorme per la popolazione

La struttura dopo l'esplosione avvenuta il 29 luglio scorso è ancora fuori uso

L'appello disperato della popolazione

Montecalvo Irpino.  

Dal 29 luglio scorso, giorno in cui è avvenuto il raid notturno da parte di una banda di malviventi, Montecalvo Irpino, nella Valle del Miscano è privo di un ufficio postale.

La struttura dopo l'esplosione avvenuta nella notte con l'asportazione del postamat è fuori uso. Necessiterebbe di verifiche strutturali oltre ai lavori di rifacimento del punto di prelievo fatto saltare in aria. 

Un dramma enorme come lo è stato per Grottaminarda ed altri comuni ancora in ginocchio. Un calvario soprattutto per la popolazione anziani e per chi è impossibilitato a raggiungere in auto nei comini limitrofi irpini e sanniti più vicini.

Un'estate davvero complicata sia per i cittadini che gli operatori commerciali. E sulla questione al momento regna il silenzio più assoluto, nonostante le pressioni mediatiche. Una battaglia che sta portando avanti anche la storica voce del paese, Radio Ufita grazie a Domenico Santosuosso insieme all'amministrazione comunale. 

Il timore è che i tempi possano essere davvero lunghissimi. Viene rivolto un accorato appello al prefetto di Avellino, affinchè possa farsi portavoce di questo gravissimo disagio con la direzione nazionale di poste italiane. 

