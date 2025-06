Postamat esplosi: rabbia e disagi nei paesi colpiti dalla criminalità La devastazione degli sportelli nei piccoli comuni è un disastro più dell'esplosione in sè

Da Monteverde a Grottaminarda. Da Bisaccia a Calitri. Al danno la beffa. La devastazione degli sportelli postamat nei piccoli comuni è un disastro più dell'esplosione in sè.

Il dato che preoccupa di più

La riparazione delle strutture non sarà di certo immediata. Potranno passare mesi e forse anche anni. In qualche comune bancomat bancari esplosi negli anni scorsi non sono tornati al loro posto essendo fortemente a rischio, soprattutto nella Valle del Cervaro.

Il timore

A Monteverde e negli altri centri dell'Irpinia colpiti dalla criminalità il timore è che possa accadere la stessa cosa. Nel frattempo i disagi sono pesantissimi.

Una grave situazione di disagio

Senza un postamat a portata di mano, significa spostarsi altrove a chilometri di distanza per chi se lo può permettere. E per gli anziani? Pensionati? Disabili? Chi vive da solo e non è automunito? Come bisogna fare?

L'appello

Da qui la necessità di intervenire al più presto e di adottare ovunque sistemi di video sorveglianza più efficace. La banda della marmotta ha trovato terreno fertile in Irpinia e potrebbe colpire ancora.