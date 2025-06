Criminalità sempre più spavalda in Irpinia: ancora un postamat esploso Dopo Bisaccia, malviventi tornano all'attacco nella notte a Calitri

Criminalità sempre più spavalda in Irpinia. Ancora un postamat esploso. La banda della "Marmotta" in azione ancora in alta Irpinia. Dopo Bisaccia, i malviventi hanno assalito l'ufficio postale di Calitri, in piazza Salvatore Scoca, nel centro del paese, riuscendo nel loro intento.

Durante la fuga sarebbero stati esplosi anche colpi di pistola a scopo intimidatorio. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri giunti sul posto insieme alla vigilanza Cosmopol. Il bottino non è stato ancora quantificato.

Un macello anche qui, come accaduto recentemente a Monteverde, Grottaminarda e Bisaccia. Un duro colpo soprattutto per le popolazioni della aree interne con la devastazione degli sportelli automatici ovunque a tal punto da spingere poste italiane ad adottare come sta accadendo nell'arianese e nella valle del calore, il blocco notturno degli sportelli al fine di contrastare un fenomento diventato davvero preoccupante.