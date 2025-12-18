Avellino, tutto pronto per la XXII edizione del Premio Luigi Amelio La cerimonia si terrà il 22 dicembre presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avellino

di Paola Iandolo

Il 22 dicembre alle ore 10,00 presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Avellino, si terrà la dodicesima edizione del Premio “Avvocato Luigi Amelio”, prestigioso riconoscimento assegnato all’avvocato più giovane iscritto all’Albo dei cassazionisti.

Il premio è dedicato alla memoria dell’avvocato Luigi Amelio, che fu il più giovane cassazionista d’Italia e che ancora oggi rappresenta un esempio indelebile per le sue straordinarie doti professionali e umane. L’iniziativa costituisce un’importante occasione per ricordare una figura che ha lasciato un segno profondo nell’avvocatura.

Come ogni anno, l’assegnazione del premio è accompagnata da grande entusiasmo e partecipazione. Per l’edizione 2025, il riconoscimento sarà conferito all’avvocato Stefano Vozzella, in segno di merito e di eccellenza nel percorso professionale.