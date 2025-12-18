Forino, furto di energia elettrica: denunciato dai carabinieri Nei guai un abitante del luogo

I carabinieri della stazione di Forino nell’ambito di un servizio di controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione delle varie forme di illegalità diffusa, hanno denunciato in stato di libertà un uomo del posto, accusato di furto di energia elettrica.

L'uomo avrebbe manomesso l’intero impianto elettrico riuscendo a far diminuire il kilovattaggio consumato. Da quanto è emerso in fase d’indagine le modifiche apportate sono risultate talmente elaborate e ben celate e sono state "scoperte" solo dopo una accurata verifica da parte dei carabinieri insieme a personale tecnico specializzato.

L’ispezione, ha permesso di riscontrare le modifiche sia all’interno che all’esterno dell’abitazione, manomissioni necessarie per l’installazione di un by-pass nel contatore generale che se azionato inibiva il conteggio dell’energia elettrica in erogazione.

Le attività di controllo continueranno anche nelle successive settimane per prevenire e contrastare i fenomeni di criminalità diffusa.