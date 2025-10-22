"Ho avuto paura, pensavo che mi ammazzassero": non si può vivere così E' ancora sotto shock l'anziana rapinata nella sua abitazione a Scampitella

Ha paura e ha dormito in un'altra abitazione l'anziana sequestrata e rapinata in casa a Scampitella in provincia di Avellino, da una banda di malviventi composta da quattro persone. Leggi qui la cronaca.

Un colpo studiato alla perfezione. Chi ha agito sapeva tutto, che la donna fosse vedova e sola. Era sveglia e si è accorta immediatamente di tutto. "Di notte dormo poco proprio per paura dei ladri - ha confidato ad un vicino - pensavo che mi ammazzassero". Sono stati momenti di grande concitazione.

Un dato è certo: il livello di allarme e preoccupazione a Scampitella è tornato di nuovo altissimo. Dopo gli ultimi gravissimi episodi, viene sollecitata la convocazione di un consiglio comunale straordinario e di un comitato per l'ordine pubblico.

"Non si può fare finta di niente. Il territorio è molto vasto e impervio. Se accade qualcosa di grave i carabinieri devono arrivare da Ariano Irpino o Trevico e nel frattempo? I malviventi hanno già fatto perdere ogni traccia fino a raggiungere le proprie destinazioni. Chiediamo un potenziamento immediato delle forze dell'ordine sul territorio soprattutto nelle ore serali e notturne".