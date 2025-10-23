Nuovo Clan Partenio: imponevano la consegna dei soldi "agli amici di Avellino" Attesa per la convalida del decreto di fermo emesso dalla DDA di Salerno

di Paola Iandolo

Ennesimo colpo al Nuovo Clan Partenio: sono stati raggiunti dalle misure cautelari emesse dalla Direzione distrettuale antimafia D.B. di Mercogliano condannato in Appello a 19anni e 10 mesi di reclusione, L. P. di Ospedaletto d'Alpinolo, M.E. di Avellino già finito a processo per le minacce ad Alfonso Gnerre e mandato assolto dalle accuse di intralcio alla giustizia, testimone nel processo ai componenti del clan, A.D. di Montoro, T.S. di Solofra e R.V. di Montoro.

Ad imporre le nuove disposizioni ai due imprenditori di Solofra, sei indagati, riconducibili al Nuovo Clan Partenio, tutti raggiunti da un decreto di fermo indiziario emesso dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno. L’incontro per imporre il pagamento di 60mila da corrispondere in rate mensili di 2mila euro, è avvenuto nell’ottobre 2024 in un bar della frazione di Caliano a Montoro.

Ad imporre le nuove disposizioni D.B. gia esponente del Nuovo Clan Partenio e condannato in primo e secondo grado a 19 anni e 10 mesi di reclusione. E' lui a pretendere dall'imprenditore finito nel giro di usura di tre gruppi criminali, 2mila euro fino ad agosto 2025. A riscuotere le quote M.E. di Avellino e R.V. di Montoro. A porre in essere le minacce L.P. di Ospedalettod'Alpinolo. A fare da intermediario tra il Clan degli stabiesi e il Nuovo Clan Partenio è stato A.D. di Montoro che riferisce alla vittime di dover versare i soldi ai "ragazzi di Avellino". Si attende la convalida del decreto di fermo.