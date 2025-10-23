Criminalità sempre più spavalda: incredibile quello che è successo a Casalbore In paese la preoccupazione è altissima. La gente ha paura: partono le ronde

Tentano di abbattere un muro a colpi di piccone, sfondano una zanzariera e fanno irruzione in un'abitazione mettendola a soqquadro, dopo aver distrutto impianto di allarme e telecamere.

Malviventi scatenati a Casalbore in provincia di Avellino, dove la criminalità sembra aver preso il sopravvento negli ultimi tempi.

E' successo in via don Luigi Sturzo, in centro, nella zona sovrastante il molino Resce. Il raid è avvenuto intorno alle 20.45. E non è stata l'unica abitazione presa di mira dalla banda. Nelle sere precedenti si sono registrati anche altri tentativi.

I ladri conoscevano probabilmente bene la zona e gli ambienti. Hanno persino bloccato un accesso con dei vasi, per guadagnare tempo e agiri indisturbati. Erano in quattro, volto coperto e tutti con le stesse scarpe identiche di una nota marca. Si sono impossessati di orologi da collezione e qualche oggetto in oro. Cercavano denaro.

In paese la preoccupazione è altissima. La gente ha paura. Pochi giorni fa (leggi qui) il furto all'interno del municipio che però non sembra essere collegato all'ultimo grave episodio.

"Ci sentiamo letteralmente soli e abbandonati in queste zone. Casalbore in modo particolare, dove risiedono molte persone anziane è terra di nessuno. Non vi è una caserma dei carabinieri. Una pattuglia del nucleo radiomobile di Ariano Irpino è riuscita ad arrivare sul posto poco dopo le 22.00. Il territorio è vasto è particolarmente esposto a questi fenomeni essendo a confine con il beneventano e foggiano tra le valli del Miscano-Fortore e Cervaro",

La famiglia presa di mira gestisce una rinomata attività commerciale in paese ed è molto stimata. "Fa male al cuore, tornare a casa, dopo una giornata di lavoro e sacrifici e trovare un macello. E' davvero assurdo e inconcepibile tutto questo. Chiediamo maggiori controlli. E' successo a noi ma può verificarsi nuovamente in altre abitazioni".

Il paese è in allarme: "Dopo gli ultimi episodi, non ci resta che effettuare le ronde, pur di difendere le nostre case."