Furto nella sede municipale a Casalbore: portati via tre computer e contanti Il sindaco: "Un gesto vile, che colpisce non solo le istituzioni ma tutti noi"

Gravissimo episodio al comune di Casalbore. Ignoti si sono introdotti nella sede municipale portando via tre computer e una piccola somma in contanti.

"Un gesto vile, che colpisce non solo le istituzioni ma tutti noi. Rubare nella casa comunale - afferma il sindaco Emilio Salvatore - significa, infatti, rubare nella casa di ogni casalborese, il luogo simbolo della nostra comunità, dove ogni giorno si lavora per il bene comune.

L’episodio si inserisce in un quadro preoccupante: negli ultimi giorni si sono verificati altri furti in abitazioni private e, nella notte appena trascorsa, sono stati registrati un tentativo di furto presso la sede municipale di Buonalbergo e un furto di diversi computer presso il Comune di Paduli.

Su mia denuncia, sono immediatamente intervenuti i carabinieri della Stazione di Montecalvo Irpino, ai quali va il nostro ringraziamento per la tempestività e la professionalità con cui stanno conducendo i rilievi e le indagini".

L'appello

"Invito tutti i cittadini a mantenere alta l’attenzione e a segnalare prontamente alle forze dell’ordine qualsiasi movimento o situazione sospetta. La collaborazione di ognuno di noi è fondamentale per tutelare la sicurezza del nostro paese.

Infine, informo che, con apposita ordinanza, oggi 22 ottobre 2025 sono stato costretto a chiudere le le scuole di Casalbore, le cui aule, come è noto, sono temporaneamente ospitate al piano terra dell’edificio comunale. La chiusura si è resa necessaria per consentire i rilievi tecnici e un’accurata sanificazione dei locali. Confido nel senso civico e nell’unità che da sempre contraddistinguono la nostra comunità. Casalbore saprà reagire con dignità e fermezza anche a questo atto di grave inciviltà".