Verifiche sismiche nella Baronia: protezione civile flumerese affianca i tecnici

Verifiche su tutti plessi scolastici degli 8 comuni della Baronia, a supporto la protezione civile flumerese che ha affiancato i tecnici comunali nei sopralluoghi. Presente Francesco Giacobbe e Giovanni Maggino.
Il quadro emerso durante le ispezioni è assolutamente rassicurante. Gli 8 Comuni rientrati nel finanziamento regionale per l'aggiornamento dei piani Comunali di protezione civile con comune capofila Vallata sono in continuo contatto tra di loro.
Si lavora incessantemente a fare rete e a mettere a disposizione di tutti le professionalità e le competenze presenti.
Questa sera intanto alle 19.00 sempre presso il fabbricato comunale di Vallata nell'area Pip in località Maggiano continuerà il percorso di formazione per i nuovi volontari di protezione civile della Baronia.