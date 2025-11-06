Mercogliano, tentata rapina alla gioielleria Gioie: Liotti resta in carcere

Il 40enne di Atripalda è considerato il basista del colpo fallito per l'intervento di un dipendente

Mercogliano.  

di Paola Iandolo 

 Resta in carcere il presunto organizzatore della tentata rapina alla gioielleria “Gioie” di Mercogliano, Francesco Liotti. I giudici del Tribunale del Riesame di Napoli hanno infatti rigettato l’istanza di annullamento della misura cautelare in carcere firmata nei confronti del pregiudicato di Atripalda - difeso dall'avvocato Costantino Sabatino - dal Gip del Tribunale di Avellino Antonio Sicuranza, su richiesta della Procura della Repubblica.

Secondo gli inquirenti il 40enne atripaldese è il basista del tentato raid nella gioielleria. Avrebbe fornito un appoggio logistico, con una riunione all’interno di un autolavaggio di cui era dipendente e anche la stessa vettura, una T-Roc con targa contraffatta, usata dalla banda di rapinatori in trasferta dal napoletano. Ma non solo. LIotti con la sua auto avrebbe fatto da staffetta a quella con i rapinatori a bordo. Diversi i sopralluogghi effettuati da Liotti insieme agli altri componenti della banda.

