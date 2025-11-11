Carabiniere 23enne muore in servizio, il cordoglio dei colleghi: siamo in lutto Il segretario Mangino di Nsc Avellino per la morte di Sebastiano Marrone

"La tragica scomparsa del Carabiniere Sebastiano Marrone, avvenuta durante il servizio, ha profondamente colpito tutta la comunità dell’Arma. Un servitore dello Stato, caduto mentre svolgeva con dedizione e senso del dovere il proprio compito.

La vicinanza

Alla sua famiglia giunga il cordoglio più sincero, con profonda vicinanza e rispetto. In questi momenti, le parole non bastano, ma la nostra presenza e il nostro affetto possono essere un sostegno.

Il cordoglio

Come Carabiniere e rappresentante sindacale, mi unisco con commozione al dolore dell’Arma, perché ogni collega che ci lascia è una ferita che ci riguarda tutti. Il suo sacrificio non sarà dimenticato. Così Oreste Antonio Mangino Segretario Provinciale Generale NSC Avellino Consigliere Regionale NSC Campania.