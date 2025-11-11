Carabiniere 23enne muore in servizio, il cordoglio dei colleghi: siamo in lutto

"La tragica scomparsa del Carabiniere Sebastiano Marrone, avvenuta durante il servizio, ha profondamente colpito tutta la comunità dell’Arma. Un servitore dello Stato, caduto mentre svolgeva con dedizione e senso del dovere il proprio compito.
La vicinanza
Alla sua famiglia giunga il cordoglio più sincero, con profonda vicinanza e rispetto. In questi momenti, le parole non bastano, ma la nostra presenza e il nostro affetto possono essere un sostegno.
Il cordoglio
Come Carabiniere e rappresentante sindacale, mi unisco con commozione al dolore dell’Arma, perché ogni collega che ci lascia è una ferita che ci riguarda tutti. Il suo sacrificio non sarà dimenticato. Così Oreste Antonio Mangino Segretario Provinciale Generale NSC Avellino Consigliere Regionale NSC Campania.