Droga ad Avellino, cliente picchiato e minacciato con la pistola: sette arresti Operazione tra le province di Avellino e Benevento: cinque in carcere, due ai domiciliari

Era ramificato nelle province di Avellino e Benevento il gruppo malavitoso sgominato dalla Polizia di Stato che, coordinata dalla Dda partenopea (pm Henry John Woodcock) e della Procura di Benevento (Gabriella Di Lauro), ha notificato un'ordinanza emessa dal gip di Napoli Mariano Sorrentino. Sette le persone arrestate (cinque in carcere e due ai domiciliari) a cui si contestano i reati di associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti, tentata estorsione, detenzione e porto di arma da sparo. Le indagini si sono avvalse anche dell'unità cinofila e del Reparto Volo della Questura di Napoli.

L'inchiesta ha documentato anche le minacce con un'arma a una persona picchiata per costringerla a pagare. Il gruppo malavitoso si occupava dello spaccio di droga: anche in questo settore sono stati documentati numerosi episodi di compravendita e sequestrate varie partite di sostanze stupefacenti.