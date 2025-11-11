Ariano: controlli della polizia, denunciato un uomo con un coltello in auto Numerose le vetture fermate e sottoposte a controllo lungo la statale 90 delle puglie

La polizia di Ariano, diretta dal vice questore Giulio Masini ha rafforzato ulteriormente l'attività di controllo sul territorio alla luce degli ultimi furti e tentate intrusioni nelle abitazioni, che hanno messo in allarme le zone periferiche della città a partire da località Torana.

Nulla viene lasciato al caso. Numerose le auto fermate e sottoposte a controllo lungo la statale 90 delle puglie, direttrice di collegamento importante e strategica tra la Campania e la vicina Puglia. Controlli, uniti al fiuto degli agenti che hanno portato alla denuncia di un uomo, non del luogo sorpreso con un coltello particolare in auto.

Diverse le persone identificate. Il tutto rientra nell’ambito delle attività di prevenzione e controllo del territorio volte a garantire la sicurezza dei cittadini e a contrastare i reati contro il patrimonio, con un'attenzione particolare rivolta all'odioso fenomeno dei furti in abitazioni.

A tal proposito la polizia invita i cittadini a segnale l'eventuale presenza di persone e auto sospette a tutte le ore del giorno, annotando il numero di targa, contattando immediatamente il 113. Attività di controllo e prevenzione che non cesserà minimamente.