Ariano: auto si avvia da sola lungo la statale 90 finendo nella cunetta

Un'auto, probabilmente senza il freno a mano tirato bene e con la marcia non inserita, ha percorso un tratto di strada della statale 90 delle puglie tra via Maddalena a ridosso di rione San Pietro per terminare poi la sua folle corsa in bilico nella cunetta.
E' successo ad Ariano Irpino non molto distante dalla galleria e poco prima della discesa che porta a rione Cardito. Fortunatamente non c'è stato nessun impatto con altri mezzi in transito. Nel caso contrario, le conseguenze potevano essere sicuramente molto più gravi.
Sul posto una pattuglia della polizia municipale. Il conducente della fiat panda, grazie ad un conoscente è stato immediatamente rintracciato, essendo la vettura chiusa.
Una storia a lieto fine dunque in un tratto di strada trafficato e fortunatamente, almeno in quel punto in questione, non attraversato da pedoni.