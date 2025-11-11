Greci: "Attenzione esche avvelenate": strani cartelli da parte di ignoti Dura condanna da parte del sindaco Nicola Luigi Norcia

"Attenzione esche avvelenate". E' il contenuto di alcuni cartelli posizionati da ignoti in località Bosco nel territorio di Greci, direzione Orsara-Montaguto. Sull'episodio registriamo l'intervento del sindaco di Greci Nicola Luigi Norcia, il quale esprime viva condanna:

"È ingiusto creare allarmismi o screditare la nostra comunità. In passato si sono verificati degli episodi spiacevoli ma, da tempo, non si ripetono più. Condanno vivamente tali azioni, chi ha compiuto queste attività ha come unico obiettivo quello di isolare e ridurre le presenze nelle aree verdi del nostro territorio.

Siamo un paese accogliente e ospitale, puntiamo a migliorarci sempre, i cittadini onesti e premurosi non devono essere danneggiati a causa di gesti ignobili messi in atto da pochi incivili".