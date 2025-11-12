Avellino, Summer Festival 2023: fissata l'udienza davanti al gup Fissata l'udienza preliminare per l'ex assessore comunale agli eventi e altri quattro imputati

di Paola Iandolo

E' stata fissata il 10 dicembre l’udienza davanti al Gup del Tribunale di Avellino Antonio Sicuranza per i cinque indagati nell'inchiesta condotta dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Avellino sul “Summer Fest” , il concertone dell’estate 2023.

Dovranno comparire davanti al gup del tribunale di Avellino i cinque imputati, tra i quali l'ex assessore Stefano Luongo, insieme a un funzionario comunale, un dirigente comunale e i due titolari della società East Side (security, ospitalità luci, video, audio) che aveva in esclusiva i cantanti Achille Lauro, Tananai e Gaia, gli stessi artisti che si erano esibiti sul palco di Piazza Libertà il 16 agosto 2023 nel “concertone”.