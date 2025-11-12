Antimafia: ecco chi sono gli impresentabili al comune di Monteforte Irpino

La commissione parlamentare Antimafia ha individuato 9 candidati 'impresentabili' alle prossime elezioni regionali in Puglia, Veneto e Campania, e altri 7 nelle liste per le elezioni nei Comuni sciolti che andranno al voto il 23 e 24 novembre prossimi: Monteforte Irpino (Avellino), Caivano ( Napoli ), Acquaro e Capistrano (Vibo Valentia). I candidati, annunciati in commissione dalla presidente Chiara Colosimo, avrebbero quindi violato il codice di autoregolamentazione.
Gli impresentabili a Monteforte Irpino, c'è un candidato sindaco
Per il Comune di Monteforte Irpino (AV) l'Antimafia boccia la candidatura di Giulia Valentino, candidato alla carica di sindaco per la lista “Noi per Monteforte”, già assessore del comune sciolto, e la candidatura di Martino Santulli, candidato per la lista “Scegliamo Monteforte-Paolo De Falco sindaco”, già assessore del comune sciolto.