Avellino: topo nell’aiuola, scattano le proteste a via Dorso: basta al degrado Partono le proteste e le polemiche dei residenti del centro città

Un topo di grosse dimensioni giace in un'aiuola di via Dorso, la strada diventata ormai oggetto di polemiche e lamentele per le condizioni in cui versa ormai da mesi. Buche e avvallamenti che mettono a rischio non solo gli automobilisti ma anche i pedoni. Ma non basta. Ieri, i residenti della zona segnalavano il totale abbandono della zona. E tra le aiuole che abbelliscono i lati della strada c'è un topo, segno di totale degrado.