Da Potenza a Volturara per vendere l'auto, ma aveva manomesso il chilometraggio Denunciato 65enne per truffa: la vittima aveva già pagato un anticipo di 400 euro...

I Carabinieri della Stazione di Volturara Irpina a seguito di indagini hanno denunciato in stato di libertà un 65enne della provincia di Potenza per “truffa”.

Nel mese di luglio 2025 la vittima, alla ricerca di un’autovettura, tramite internet contattava il proprietario di un Nissan Pikup concordando l’acquisto di tale veicolo e versando nella circostanza un anticipo di Euro 400,00 per bloccare l’acquisto della stessa. Le successive verifiche da parte dell’acquirente gli permettevano di accertare che il veicolo oggetto della compravendita risultava con un chilometraggio eccessivamente superiore a quello dichiarato nell’annuncio e senza revisione obbligatoria già dall’anno 2022.

Il malcapitato quindi rinunciava all’acquisto e tentava di contattare invano il truffatore al fine di farsi restituire l’anticipo poiché le caratteristiche dichiarate del veicolo non corrispondevano alla realtà.

I Carabinieri della Stazione di Volturara Irpina a seguito della denuncia da parte del malcapitato acquirente subito ponevano in essere la relativa attività investigativa e alla luce degli elementi successivamente raccolti, tra cui documentazione bancaria, l’estrapolazione delle chat in whatsApp e il riconoscimento fotografico del reo, ne accertavano la veridicità degli eventi deferendo l’uomo alla competente Autorità Giudiziaria.

Si ricordano ancora una volta gli utili consigli diffusi con l’iniziativa “Difenditi dalle truffe”, del Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino. È importante saper riconoscere le situazioni più a rischio e, di conseguenza, i comportamenti da assumere, diffidando sempre degli acquisti oltremodo convenienti, trattandosi verosimilmente di una truffa o di prodotti di provenienza illecita.