Avellino, omicidio Paolo Piccolo: atti rinviati al pm per la nuova imputazione Il pm dovrà riformulare il capo d'imputazione da tentato in omicidio volontario

di Paola Iandolo

Il processo per l’omicidio del ventiseienne Paolo Piccolo, il detenuto originario di Barra e massacrato di botte nel carcere di Bellizzi Irpino, è regredito alla fase della conclusione indagine. Il Tribunale Collegiale di Avellino ha annullato il provvedimento adottato nell’ultima udienza e ha disposto il trasferimento degli atti in Procura. Ora il sostituto procuratore Luigi Iglio dovrà nuovamente notificare agli imputati, oggi accusati non più di tentato omicidio ma di omicidio volontario, l'avviso di conclusione indagine con la nuova formulazione del capo di imputazione.

Annullata dunque anche l’udienza fissata a dicembre davanti alla Corte di Assise di Avellino. La Procura di Avellino aveva modificato il capo di imputazione nel processo per il brutale pestaggio avvenuto nel carcere di Bellizzi che ha determinato a distanza di un anno il decesso del ventiseienne Piccolo Paolo, deceduto il 18 ottobre 2025. Gli imputati a processo sono Francesco Crisci, Oswegie Nelly, Valentino Tarallo, Pasqualino Milo, Luigi Gallo, Benedetto Luciano, Giovanni Flammia.