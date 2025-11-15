Avellino, due giovani forzano il posto di blocco: gli agenti sparano in aria Le indagini continuano per ricercare un 40enne di Rione Mazzini

di Paola Iandolo

Sono cinque i colpi di pistola esplosi in aria dagli agenti della squadra Mobile di Avellino a Rione Mazzini per bloccare la fuga di due soggetti, uno dei quali sarebbe un quarantenne attivamente ricercato da alcuni giorni per un ordine di esecuzione riferito ad una condanna definitiva. I due soggetti hanno forzato il posto di blocco e si sono dileguati. Uno è stato raggiunto e fermato. Mentre l'altro ha fatto perdere le proprie tracce.

Gli agenti hanno esplosi i colpi d'arma da fuoco per giungere alla cattura di un soggetto ricercato per un fine pena scattato qualche giorno fa. I poliziotti erano in borghese nel suo quartiere di origine. Ad esplodere i colpi in aria sarebbero stati solo gli agenti della Squadra Mobile e non vi è stata alcuna replica da parte dei due giovani che hanno forzato il posto di blocco.