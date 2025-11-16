Avellino, ladri in azione nella notte, paura tra le Contrade Archi e Amoretta

Polizia in azione. 1 colpo a segno il secondo sventato dalle sirene dell'antifurto

avellino ladri in azione nella notte paura tra le contrade archi e amoretta
Avellino.  

Avellino, tornano in azione le bande di ladri specializzati nei furti in villa. Nel mirino dei banditi, forse della stessa banda, le ville di contrada Archi e Amoretta. Il bilancio di ieri sera è stato di due colpi: uno tentato e l'altro andato a segno. Sul posto l'arrivo dei poliziotti per indagini e rilievi. Ma la tensione tra i residenti della zona a corona della città ospedaliera è alle stelle. 

Il colpo A contrada Amoretta

A contrada Amoretta i ladri sono entrati in azione in una villa. I malviventi, noncuranti della presenza in casa dei proprietari, sono riusciti rapidissimi a trafugare beni e preziosi, per poi darsi alla fuga. E' accaduto intorno alle ore 22. 

Il tentativo di furto

Un tentativo di furto, invece,  è stato sventato, a poche centinaia di metri, sempre la notte scorsa a Contrada Archi, sempre ad Avellino, grazie all'intervento dell’allarme. I ladri stavano per entrare nell’abitazione, una villetta della zona, quando il sistema di sicurezza, li ha messi in fuga.

Quartiere sotto allerta: sale la preoccupazione tra i residenti

La zona, già frequentemente bersaglio di furti, continua a destare preoccupazione tra i residenti.

Forze dell’ordine e cittadini: collaborazione fondamentale per la sicurezza

Le forze dell'ordine hanno avviato le indagini e invitano la cittadinanza a mantenere alta la vigilanza, adottando misure di sicurezza e segnalando tempestivamente qualsiasi comportamento o presenza sospetta.

 

