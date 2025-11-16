Avellino, ladri in azione nella notte, paura tra le Contrade Archi e Amoretta Polizia in azione. 1 colpo a segno il secondo sventato dalle sirene dell'antifurto

Avellino, tornano in azione le bande di ladri specializzati nei furti in villa. Nel mirino dei banditi, forse della stessa banda, le ville di contrada Archi e Amoretta. Il bilancio di ieri sera è stato di due colpi: uno tentato e l'altro andato a segno. Sul posto l'arrivo dei poliziotti per indagini e rilievi. Ma la tensione tra i residenti della zona a corona della città ospedaliera è alle stelle.

Il colpo A contrada Amoretta

A contrada Amoretta i ladri sono entrati in azione in una villa. I malviventi, noncuranti della presenza in casa dei proprietari, sono riusciti rapidissimi a trafugare beni e preziosi, per poi darsi alla fuga. E' accaduto intorno alle ore 22.

Il tentativo di furto

Un tentativo di furto, invece, è stato sventato, a poche centinaia di metri, sempre la notte scorsa a Contrada Archi, sempre ad Avellino, grazie all'intervento dell’allarme. I ladri stavano per entrare nell’abitazione, una villetta della zona, quando il sistema di sicurezza, li ha messi in fuga.

Quartiere sotto allerta: sale la preoccupazione tra i residenti

La zona, già frequentemente bersaglio di furti, continua a destare preoccupazione tra i residenti.

Forze dell’ordine e cittadini: collaborazione fondamentale per la sicurezza

Le forze dell'ordine hanno avviato le indagini e invitano la cittadinanza a mantenere alta la vigilanza, adottando misure di sicurezza e segnalando tempestivamente qualsiasi comportamento o presenza sospetta.