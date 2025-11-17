Gruppo di alpinisti rimasti bloccati sulle pareti del monte Terminio: salvi Recuperati dal soccorso alpino e speleologico della Campania

Un gruppo di alpinisti è rimasto incrodato mentre tentava una via alpinistica sul monte Terminio nei pressi del vallone ‘Matrunolo’.

Dopo aver effettuato tre calate su corda si sono ritrovati in difficoltà. Uno di loro è riuscito a lanciare l’allarme tramite l’app GeoResq che ha ne permesso la geolocalizzazione nonché l’allerta del soccorso alpino e speleologico della Campania.

Due squadre di tecnici del Cnsas sono partite per la località ‘Campolaspierto’ dove hanno fatto campo base. Nel frattempo era stato richiesto il supporto di un velivolo dell’aeronautica militare.

Grazie ad un ormai consolidato accordo il corpo militare per il tramite del Coa ha messo a disposizione un hh139 decollato da Pratica di mare e giunto presso il campo base. Dopo aver imbarcato un tecnico del Cnsas, è stato effettuato un sorvolo per valutare un tentativo di recupero in parete, reso vano dal forte vento.

Si è deciso quindi di portare in vetta due squadre miste tra tecnici Cnsas e del Sagf (Soccorso alpino della Guardia di Finanza), una prima tramite elicottero e una seconda via terra. Purtroppo anche questo secondo tentativo per via del peggioramento delle condizioni meteo è stato annullato.

Alle prime luci dell’alba una squadra del Cnsas è giunta in vetta e ha raggiunto le tre persone. Dopo aver messo in sicurezza gli alpinisti che non presentavano problematiche sanitarie sono iniziate le operazioni di recupero concluse con l’arrivo al campo base. Sul posto erano presente anche i vigili del fuoco e i carabinieri della stazione di Serino.