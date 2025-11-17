Avellino, "Solo Sì vuole dire Sì": il tema del confronto al Carcere Borbonico Incontro che si terrà in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne

di Paola Iandolo

Venerdì 21 novembre 2025, alle ore 15:30, nella Sala Grigia del Carcere Borbonico di Avellino, si terrà l’incontro dal titolo “Solo Sì vuol dire Sì”, un momento di confronto e approfondimento sul tema del consenso e della violenza di genere, promosso in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Dopo i saluti istituzionali della Dottoressa Emanuela Pericolo, Consigliera della Provincia di Avellino, e del Colonnello Angelo Zito, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Avellino, i lavori saranno introdotti e moderati dall’Avvocato Giovanna Perna, Presidente del Comitato per le Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Avellino.

Seguiranno gli interventi di esperti del mondo accademico, giudiziario e sociale:

Prof. Avv. Fausto Giumetti , Università degli Studi di Napoli “Federico II”;

, Università degli Studi di Napoli “Federico II”; Dott. Francesco Raffaele, Procuratore Aggiunto presso la Procura della Repubblica di Avellino;

Procuratore Aggiunto presso la Procura della Repubblica di Avellino; Avv. Biancamaria D’Agostino , Consigliere Nazionale Forense;

, Consigliere Nazionale Forense; Prof. Gian Marco Caletti , Ricercatore di diritto penale presso l’Università di Bologna (in collegamento online);

, Ricercatore di diritto penale presso l’Università di Bologna (in collegamento online); Dott.ssa Laura Storti , psicoanalista, membro della SLPcf e della AMP, docente dell’Istituto Freudiano;

, psicoanalista, membro della SLPcf e della AMP, docente dell’Istituto Freudiano; Dott.ssa Mariarosaria Famoso, Coordinatrice della Casa di Accoglienza per donne maltrattate “Antonella Russo”.

L’incontro si inserisce in un percorso di sensibilizzazione sul tema del rispetto, del consenso e dei diritti delle donne, con l’obiettivo di promuovere una cultura del riconoscimento reciproco e della prevenzione della violenza in tutte le sue forme. In occasione dell’iniziativa, sarà possibile visitare la mostra “Com’eri vestita?” promossa da Amnesty International, allestita all’interno della Sala Grigia del Carcere Borbonico nei giorni 21 e 22 novembre, con apertura al pubblico dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00.