Uepe Avellino: al via il progetto "Hope Helping offenders progress and evolve" Promosso dal centro di ascolto uomini maltrattanti di Ferrara

In occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, l’ufficio di esecuzione penale esterna Uepe di Avellino, diretto da Marilena Guerriera, terrà una conferenza stampa di presentazione del progetto Hope Helping offenders progress and evolve, che si terrà lunedì 25 novembre 2025 alle ore 11:00 presso la sede dell’Uepe di Avellino, Via Verdi 64.

Selezionato tra i vincitori del bando nazionale “Nora against Gbv”, promosso da fondazione Realizza il Cambiamento e ActionAid International Italia Ets, con il cofinanziamento dell’Unione Europea, il progetto Hope è promosso dal centro di ascolto uomini maltrattanti di Ferrara in partenariato con IncluDream, Maker Camp e Uepe Avellin

L’obiettivo è prevenire la recidiva nella violenza di genere attraverso percorsi di consapevolezza, rieducazione e trasformazione dei modelli relazionali violenti, utilizzando metodologie innovative:

Un percorso formativo per operatori, la co-creazione di un libro interattivo gamificato, e un’escape room tematica dedicata al cambiamento comportamentale.