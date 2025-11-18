Avellino, tensione all'autostazione: donna denunciata per resistenza e lesioni Sabato sera l'intervento delle forze dell'ordine

Avellino, tensione all'autostazione: donna denunciata per resistenza e lesioni. Sono in corso gli accertamenti su quanto avvenuto sabato sera, quando è servito l'intervento di polizia e carabinieri per riportare la calma.

Sabato 15 novembre 2025 all’autostazione dell’AIR di Avellino una donna è stata denunciata per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.I fatti sono avvenuti nell’area di stazionamento dei bus, dove la donna avrebbe creato problemi ad alcuni ragazzi presenti. Durante le fasi di identificazione degli agenti di polizia la donna avrebbe tentato di aggredire gli agenti intervenuti, che l’hanno quindi accompagnata in Questura. L’intervento si è concluso senza ulteriori disordini, mentre restano in corso gli accertamenti di rito da parte delle autorità competenti.