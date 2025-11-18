Avellino, Airoma verso la nomina di procuratore a Napoli Nord La strada si è aperta dopo che Cantone ha confermato come sede Perugia

di Paola Iandolo

Il procuratore di Perugia, Raffaele Cantone rinuncia alla corsa per la guida della Procura di Napoli Nord, aprendo la strada alla nomina del Procuratore della Repubblica di Avellino Domenico Airoma alla guida dell’ufficio giudiziario dove lo stesso ha esercitato per anni la funzione di Procuratore Aggiunto fino al 2021, prima di arrivare a Piazzale De Marsico.

Il magistrato alla guida della Procura di Avellino resta l’unico candidato in corsa per la successione di Maria Antonietta Troncone. La svolta è arrivata poche ore fa dopo che Raffaele Cantone ha annunciato la sua decisione. Cantone resta in piedi la domanda per l’incarico di procuratore capo di Salerno. Domanda che sarà esaminata all’inizio del prossimo anno, ma intanto ha confermato come sede Perugia.